ΑΕΚ: Χριστούγεννα στην κορυφή μετά από 18 χρόνια

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων ήταν το 2007
Ονειρική ήταν η 17η αγωνιστική της Super League για την ΑΕΚ, η οποία θα αποχαιρετήσει το 2025, ούσα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την εντός έδρας γκέλα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League, μετά τη νίκη της επί του ΟΦΗ με 2-1.

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έκανε Χριστούγεννα στην κορυφή του πρωταθλήματος ήταν τη σεζόν 2007-08. Τότε είχε νικήσει την τελευταία αγωνιστική 2-0 τον ΠΑΟΚ εντός έδρας και είχε συγκεντρώσει 33 βαθμούς μετά από 14 αγωνιστικές. Βρισκόταν στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, μετρώντας 12 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 13 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις.

