Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: «Πέταξαν» δύο βαθμούς οι Πειραιώτες στο φινάλε της χρονιάς στη Super League

Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Super League, έχοντας δεύτερη σερί απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μετά το 0-0 στην έδρα του Άρη.

Χάνοντας ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να “λυγίσει” την άμυνα της Κηφισιά και έκλεισε με… γκέλα τη χρονιά στη Super League, όπου παραμένει όμως ακόμη στην πρώτη θέση.

Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ από νωρίς με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Ταρέμι, αλλά ο Παντελίδης ισοφάρισε γρήγορα και οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στο… σφυροκόπημα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, για να φύγουν με την ισοπαλία από το Καραϊσκάκης.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και προσπάθησε να πιέσει την Κηφισιά για ένα γρήγορο γκολ, αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν ψηλά τις γραμμές τους και δεν επέτρεψαν στους Πειραιώτες να την κλείσουν στα καρέ τους.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρήκε όμως την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από ένα άσχημο μαρκάρισμα στην άμυνα των φιλοξενούμενων, με τον Πετκόφ να κάνει επικίνδυνο μαρκάρισμα στα όρια της περιοχής από αριστερά στον Ταρέμι, για να κερδίσει αυτός πέναλτι για τους Πειραιώτες. Ο ίδιος παίκτης ανέλαβε και την εκτέλεση, για να κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Κηφισιά κατάφερε όμως να απαντήσει άμεσα, καθώς στο 23′ ο Παντελίδης έφυγε στον κενό χώρο από δεξιά και με ένα εκπληκτικό τελείωμα στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, ισοφάρισε σε 1-1.

Μετά το γκολ της ισοφάρισης, οι γηπεδούχοι είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν ξανά το προβάδισμα, αλλά τόσο ο Γιάρεμτσουκ, όσο και ο Στρεφέτσα δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Ο Αργεντινός είχε ένα ακόμη άστοχο σουτ πριν το ημίχρονο, ενώ και ο Ρέτσος αστόχησε σε κεφαλιά μετά από κόρνερ, για να παραμείνει το ισόπαλο σκορ μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός ήταν ακόμη πιο επιθετικός και έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για γκολ. Ο Ταρέμι στο 51′ έκανε κακό κοντρόλ πριν βγει σε θέση τετ-α-τετ, ενώ στο 65′ ο Τσικίνιο έκανε υπέροχο φαλτσαριστό σουτ από τα όρια της περιοχής, για να περάσει όμως η μπάλα λίγο άουτ. Ακολούθησαν νέες καλές φάσεις για τους Πειραιώτες με τον Γιάρεμτσουκ να μην μπορεί σε δύο περιπτώσεις να νικήσει τον Ραμίρεζ.

Στο 90′ οι φιλοξενούμενοι έμειναν πάντως και με 10 παίκτες, αφού ο Παντελίδης αντίκρυσε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Μπιανκόν και αποβλήθηκε για τα πάνω από 11 λεπτά των καθυστερήσεων. Ακόμη και με παίκτη παραπάνω όμως, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα δεύτερο γκολ και το ισόπαλο αποτέλεσμα έμεινε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Ολυμπιακός : Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα (61′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Ρόντινεϊ, Έσε (75′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (62′ Μαρτίνς), Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ (86′ Γιαζίτζι).

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Ποκόρνι, Χ. Σόουσα, Μαϊντάνα (77′ Χουχούμης), Πέτκοβ, Έμποχ (69′ Τζίμας), Ρούμπεν, Πόμπο, Γκ. Σόουζα (61′ Βιγιαφάνιες), Παντελίδης, Τετέι (77′ Χριστόπουλος).