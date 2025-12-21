ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Το έφερε… τούμπα η Ένωση και πήρε μεγάλη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια

Λίγες ημέρες μετά την απίστευτη ευρωπαϊκή νίκη επί της Κραϊόβα, η ΑΕΚ νίκησε και τον ΟΦΗ με ανατροπή (2-1) στην OPAP Arena για τη 15η αγωνιστική της Super League! Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα η Ένωση.
κακή απομάκρυνση του Βίντα σε μια σέντρα, αλλά ο Ράκονιατς δεν μπόρεσε να μπει στη φάση καλά, πιεζόμενος από τον Ρέλβας
κακό σουτ του Σαλσέδο, εκτός μεγάλης περιοχής
Ο Ελίασον στη θέση του Λιούμπιτσιτς
Στο ματς έρχεται ο Κουτέσα, εκτός περνάει ο Ζοάο Μάριο
Νους, Καραχάλιος, Κωστούλας - Μέσα Νέιρα, Λιούις, Μπαίνοβιτς
Δύσκολο σουτ του Γκονζάλες μέσα από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια θέση, η μπάλα στην εξωτερικη πλευρά της εστίας της ΑΕΚ
Σουτ του Μάνταλου, χωρίς ισορροπία, η μπάλα έφυγε άουτ
Ο Πήλιος στη θέση του Πενράις
Στα σώματα τα σουτ των Ρέλβας - Βίντα μέσα από την περιοχή
Ισχύει το γκολ, 1-1
Υπάρχει έλεγχος του γκολ
η ΑΕΚ έκλεψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά, που έπιασε το δυνατό σουτ. ο Λίλο έδιωξε με δυσκολία και ο Λιούμπιτσιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1
Μάλλον, για οφσάιντ του Σκόρερ, στην εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου
Δυο αλλαγές ετοιμάζει η ΑΕΚ
Επιστρέφουν οι δυο ομάδε στον αγωνιστικό χώρο
Θα το εκτελέσει ο Γιόβιτς
Συρτό σουτ του Ζοάο Μάριο από διαγώνια θέση, κόντρα και κόρνερ
Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, η μπάλα στο κεφάλι του Κρίσμανιτς, που έπεσε και στο έδαφος από τη ζάλη
Ακυρώθηκε γκολ του Λιούμπιτσιτς για οφσάιντ του Γιόβιτς που είχε την ασίστ
Εκπληκτική επέμβαση του Λίλο σε σουτ του Καλοσκάμη από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής
"Τρελός" ρυθμός στο ματς
Ο Λίλο μπλόκαρε το σουτ του Καλοσκάμη
Ο Σαλσέδο έκλεψε την μπάλα από τον Βίντα, την πέρασε ωραία στον Σενγκέλια που πάτησε περιοχή και εκτέλεσε γεμάτα με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Στρακόσα.
Το 0-1 του ΟΦΗ
Ο Φούντας δεν μπορεί να συνεχίσει και αφήνει τη θέση του στον Σενγκέλια
Στο έδαφος ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, που συγκρούστηκε με τον Μαρίν, στην έξοδό του
Μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Μαρίν που συνδιάστηκε με τον καλοσκάμη και πάτησε περιοχή, ο Λίλο τον πρόλαβε και η μπάλα στρώθηκε στον Γιόβιτς ο οποίος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.
Ο ΟΦΗ πατάει καλά και βγάζει ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, μαρκάροντας... παντού
Άστοχο το σουτ του Σαλσέδο από τα όρια της μεγάλης περιοχής, μετά από κάθετη μπαλιά που δέχθηκε
Ο Νους δέχθηκε τη βαθιά μπαλιά και έφυγε στην πλάτη της κιτρινόμαυρης άμυνας από δεξιά, με τον Βίντα να τον ωθεί για να βγει έξω. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων όμως έκανε το παράλληλο γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Σαλσέδο πλάσαρε ανενόχλητος για το 0-1 στο δεύτερο δοκάρι.
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει χτίσει ένα αήττητο σερί 12 αγώνων (11 νίκες/1 ισοπαλία) θέλει να φτάσει σε ακόμα ένα τρίποντο για να προσπεράσει τον Ολυμπιακό που "χθες" γκέλαρε με την Κηφισιά
Περίπου 25.000 φίλοι της ΑΕΚ στην OPAP Arena
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντανάς, Νταβέλας
4ος: Κατοίκος
VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης
Η 11άδα του ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νους, Σαλσέδο, Φούντας
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδγς, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον
Θέση στο βασικό σχήμα παίρνει ο Μάρκο Γκρούγιτς, ενώ επιστρέφει και ο Λοιούμπιτσιτς. Ο Μουκουντί επέστρεψε στην αποστολή της Ένωσης
Με αρκετές αλλαγές στην 11άδα της η ΑΕΚ, σε σχέση με την ευρωπαϊκή της αναμέτρηση με την Κραϊόβα
Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί την γκέλα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά και να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Super League