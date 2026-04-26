ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Διπλό παραμονής με Δοϊρανλή

Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στη Λάρισα, στη μάχη που δίνει για την παραμονή στη Super League.

Με γκολ του Δοϊρανλή, ο Πανσερραϊκός επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΛ Novibet με 1-0 για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League και με τη συμπλήρωση του πρώτου μισού του μίνι πρωταθλήματος βρέθηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, προσπερνώντας τον Αστέρα Τρίπολης και τους Θεσσαλούς.

Ο Πανσερραϊκός πετάει… φωτιές στα πλέι άουτ και δείχνει αποφασισμένος να σώσει την παρτίδα, έχοντας κάνει το 3/3 εκτός έδρας στο μίνι πρωτάθλημα.

Αντίθετα, η ΑΕΛ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και θα χρειαστεί μεγάλη υπέρβαση στον δεύτερο γύρο των πλέι άουτ για να παραμείνει στη Super League.

Οι Θεσσαλοί δεν άλλαξαν πρόσωπο ούτε στο ντεμπούτο του Φέστα στον πάγκο τους και βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας.

Ο αγώνας

Οι «βυσσινί» ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, κέρδιζαν τις μονομαχίες κι έφταναν σχετικά εύκολα πέριξ της αντίπαλης περιοχής, αλλά εκεί σταματούσαν όλα καθώς έλειπε η τελική πάσα ή μια ατομική προσπάθεια που θα προκαλούσε αμυντική ανισορροπία.

Ουσιαστικά, η μοναδική καλή στιγμή στα πρώτα 45 λεπτά καταγράφηκε στο 31ο λεπτό, όταν στην παράλληλη σέντρα του Τούπτα ο Φέλτες προσπάθησε να απομακρύνει άτσαλα κι έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Τιναλίνι.

Εν τέλει, ήταν ο Πανσερραϊκός που άνοιξε το σκορ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους. Στο 50ό λεπτό οι παίκτες του Σαραγόσα έπαιξαν κάθετα, με τον Ίβαν να βρίσκει τον Δοϊρανλή κι εκείνος να νικά τον Βενετικίδη για το 0-1.

Τα «Λιοντάρια» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το μούδιασμα των γηπεδούχων και στο 66΄ απείλησαν με δεύτερο γκολ: ο Ίβαν έφυγε στην αντεπίθεση μπήκε στην περιοχή και προσπάθησε να «κρεμάσει» τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, με τον Μασόν να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Έκτοτε, εξαιρουμένου ενός σουτ του Σίστο με το αριστερό μέσα από την περιοχή που μπλόκαρε ο Τιναλίνι στο 77΄, ουδέν αξιόλογο συνέβη και η μακεδονική ομάδα έφυγε από τον θεσσαλικό κάμπο με μια νίκη που μπορεί να σήμανε την παραμονή της στην κατηγορία.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ (79΄ Σουρλής), Πέρες (59΄ Σίστο), Πασάς, Σαγκάλ (63΄ Κακουτά), Τούπτα (78΄ Γκάρατε)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90΄+2 Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (83΄ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68΄ Μπεν Σαλάμ), Ίβαν (90΄+2 Καρέλης)