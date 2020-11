Άφησε τους Μιλγουόκι Μπακς και πάει… Λέικερς! (pics)

Ο Γουέσλεϊ Μάθιους αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από τους πρωταθλητές του NBA, Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν βασικός φέτος στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχοντας 7,4 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο, αλλά ούτε αυτός απέδωσε κατάλληλα στα play off του NBA στη “φούσκα” του Ορλάντο.

Παρόλα αυτά, αποφάσισε να κάνει opt out στο συμβόλαιο των 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε με τους Μπακς, αφού προορίζεται για τη θέση του Γκριν στους Λέικερς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τον “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ.

Milwaukee’s Wesley Matthews will decline his $2.7M player option for the 2020-21 season and become a free agent, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

More on how the Lakers’ roster shapes up for their forthcoming title defense:



League sources say they have interest in trying to sign Wesley Matthews away from Milwaukee to replace Green