Αγγλία – Ολλανδία: Κιρ Στάρμερ και Ντικ Σχοφ διέκοψαν τις συναντήσεις στο NATO για τον ημιτελικό του Euro 2024

Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, Κιρ Στάρμερ και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ διέκοψαν τις συναντήσεις τους στο NATO για να παρακολουθήσουν μαζί τον αγώνα των εθνικών τους ομάδων ποδοσφαίρου στα ημιτελικά του Euro 2024.

Αγγλία και Ολλανδία έδωσαν “μάχη” για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Euro 2024 και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και για τους Στάρμερ και Σχοφ να πανηγυρίζει στο τέλος, για τη νίκη των “τριών λιονταριών” με 2-1.

Οι δύο πρωθυπουργοί πάντως, ανέβασαν στιγμιότυπα από την κοινή παρακολούθηση του αγώνα στο περιθώριο των συναντήσεων του NATO, με τον Στάρμερ να γράφει “διαλέξαμε την κατάλληλη στιγμή να βγούμε από τις συναντήσεις του ΝΑΤΟ και να τσεκάρουμε το σκορ”, καθώς εκείνη την ώρα ο Κέιν ισοφάριζε για την Αγγλία με πέναλτι.

Picked the right moment to pop out from NATO meetings and check the score…@MinPres pic.twitter.com/gqnCK8ogri