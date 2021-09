Η Αγγλία επικράτησε 4-0 της Ουγγαρίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά η ρατσιστική επίθεση των οπαδών των γηπεδούχων -κυρίως προς τον Ραχίμ Στέρλινγκ- είναι αυτό που.. δεν θα ξεχαστεί. Τι αναφέρει ο Τύπος στο Νησί.

Για μια ακόμα φορά, οι οπαδοί της Ουγγαρίας έκαναν ρατσιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια αγώνα της εθνικής τους ομάδας. Αυτή τη φορά… θύματα ήταν ποδοσφαιριστές της Αγγλίας.

Τόσο ο Ραχίμ Στέρλινγκ, όσο και ο Τζούντι Μπέλιγχαμ (την ώρα που έκανε προθέρμανση για να μπει στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο) έπεσαν θύματα ρατσιστικής επίθεσης στο 4-0 των “τριών λιονταριών” στην “Πούσκας Αρένα” και η UEFA θα κληθεί να τιμωρήσει για ακόμη μια φορά βάσει του οπτικοακουστικού υλικού τους Μαγιάρους.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ πέτυχε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, δέχθηκε… βροχή αντικειμένων από την εξέδρα των γηπεδούχων, ενώ άκουσε και κραυγές μαϊμούς. Πάντως, ο Γκρίλις φρόντισε να πικάρει τους “κάφρους”, παίρνοντας ένα ποτήρι που βρέθηκε πεταμένο και πίνοντας μπύρα μπροστά στην κερκίδα των Ούγγρων.

England players were racially abused during their 4-0 win over Hungary in Budapest having been booed when they took a knee prior to the World Cup Qualifier.



⚠ Warning: This footage contains a racist gesture.