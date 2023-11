Επισημοποιήθηκε το σπουδαίο φιλικό. Αγγλία και Βραζιλία, δυο από τις σπουδαιότερες εθνικές ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα τεθούν αντιμέτωπες στο Wembley.

Αγγλία και Βραζιλία θα τεθούν αντιμέτωπες στο Wembley, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το πρώτο μεταξύ τους μετά το 2017 (0-0).

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 23 Μαρτίου του 2024 στο ιστορικό γήπεδο του Λονδίνου. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο νούμερο 3 και το νούμερο 4 της κατάταξης της FIFA

Η Βραζιλία επιβεβαίωσε και έναν αγώνα εναντίον της Ισπανίας στο «Μπερναμπέου», επίσης για τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Απ’ την άλλη, η Αγγλία δα δώσει στις 26/03.2024 ένα ακόμα “δυνατό” φιλικό, κόντρα στο Βέλγιο.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇷

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇪



