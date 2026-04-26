Άγιαξ: Το γκολ της χρονιάς πέτυχε ο Μίκα Γκοντς στην Ολλανδία

Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και σκόραρε ο Μίκα Γκοντς κόντρα στην Μπρέντα
Ο Μίκα Γκοντς στο γκολ της χρονιάς στην Ολλανδία / Reuters (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto)

Ο Άγιαξ νίκησε με 2-0 την Μπρέντα στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, με τον Μίκα Γκοντς να “σφραγίζει” τη νίκη της ομάδας του με ένα καταπληκτικό γκολ σε αντεπίθεση της ομάδας του.

Ο Μίκα Γκοντς πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο και έκανε ένα φοβερό σλάλομ που θύμισε τον… Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, έξω από την περιοχή της Μπρέντα, περνώντας ξανά και ξανά τους αντιπάλους του, μέχρι να σκοράρει σε κενή εστία για τον Άγιαξ.

Ο 21χρονος Βέλγος εξτρέμ του “Αίαντα” πέτυχε έτσι και ένα από τα καλύτερα γκολ της χρονιάς και έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για τοι βραβείο “Πούσκας” στο τέλος της σεζόν.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κέρδισε και τα “βλέμματα” του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την ποιότητα που έβγαλε στο γκολ του.

