Άγιαξ: Το γκολ της χρονιάς πέτυχε ο Μίκα Γκοντς στην Ολλανδία

Ο Άγιαξ νίκησε με 2-0 την Μπρέντα στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, με τον Μίκα Γκοντς να “σφραγίζει” τη νίκη της ομάδας του με ένα καταπληκτικό γκολ σε αντεπίθεση της ομάδας του.

Ο Μίκα Γκοντς πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο και έκανε ένα φοβερό σλάλομ που θύμισε τον… Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, έξω από την περιοχή της Μπρέντα, περνώντας ξανά και ξανά τους αντιπάλους του, μέχρι να σκοράρει σε κενή εστία για τον Άγιαξ.

Ο 21χρονος Βέλγος εξτρέμ του “Αίαντα” πέτυχε έτσι και ένα από τα καλύτερα γκολ της χρονιάς και έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για τοι βραβείο “Πούσκας” στο τέλος της σεζόν.

Mika Godts dribbelt alle verdedigers én de keeper voorbij!#nacaja pic.twitter.com/fGItCNFzL4 — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2026

Mika Godts Zlatan Ibrahimović NAC Breda pic.twitter.com/FL2u7sSTjZ — ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2026

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κέρδισε και τα “βλέμματα” του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την ποιότητα που έβγαλε στο γκολ του.