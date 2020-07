Το αποφασιστικότερο βήμα για την κατάκτηση του ένατου σερί πρωταθλήματος Ιταλίας έκανε η Γιουβέντους. Η ομάδα του Σάρι επικράτησε εντός έδρας της Λάτσιο με 2-1 και “ξέφυγε” με οκτώ βαθμούς από την Ίντερ, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Η παρέα του Ρονάλντο, αν και αγχώθηκε στα τελευταία λεπτά, επέστρεψε στις νίκες ύστερα από δύο ισοπαλίες και μία ήττα και μόνο αν “αυτοκτονήσει” δεν θα στεφθεί και φέτος πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Τα τρία γκολ του αγώνα μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο, μιας και στο πρώτο μέρος η μπάλα (σ.σ. πήγε στο δοκάρι) δεν έκανε το χατίρι στον Σάντρο (κεφαλιά στο 11′), αλλά και στον Ιμόμπιλε (σουτ στο 44′).

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Γιουβέντους φάνηκε να “καθαρίζει” το παιχνίδι μέσα σε τρία λεπτά.

Στο 51′ ο Ρονάλντο έκανε το 1-0, νικώντας τον Στρακόσια από τα 11 βήματα (σ.σ. το πέναλτι δόθηκε, καθώς η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπάστος μέσα στην περιοχή, έπειτα από σουτ του Ρονάλντο), ενώ στο 54′ “έγραψε” το 2-0, με όλο το γκολ να ανήκει στον Ντιμπάλα.

In No Time Ronaldo Gets His 30th, The Goat? #JuventusLazio pic.twitter.com/WwuPoErGk1

Ο Ρονάλντο είχε την ευκαιρία να πετύχει χατ-τρικ, αλλά η κεφαλιά του στο 66′, έπειτα από υπέροχη ενέργεια και σέντρα του Ντιμπάλα, βρήκε στο δοκάρι.

Η Λάτσιο κατάφερε, τελικά, να μπει στο παιχνίδι στο 83′, με τον Ιμόμπιλε να ανατρέπεται στην περιοχή από τον Μπονούτσι και να νικάει τον Σέζνι από τα 11 βήματα, μειώνοντας σε 2-1 και φτάνοντας τον Ρονάλντο στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος με 30 γκολ.

For only the second time in #SerieA history, two players have scored 30+ goals in a single campaign:



➣ 1950/51: Nordahl & Nyers

➣ 2019/20: Ronaldo & Immobile



The 30 goal club ⚽️🇮🇹 pic.twitter.com/tblHlrbCzy