Αγώνας του NFL θα διεξαχθεί το 2025 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

Το NFL το ανακοίνωσε. Αγώνας του american football θα διεξαχθεί το 2025 στο ανακαινισμένο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το Λονδίνο, την Πόλη του Μεξικού, το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη και το Σάο Πάολο, το american football φτάνει στη Μαδρίτη, με το NFL να ανακοινώνει τη διεξαγωγή αγώνα στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Το “Santiago Bernabéu” επικράτησε του “Metropolitano”, του άλλου μεγάλου σταδίου της πρωτεύουσας, το οποίο επίσης φιλοδοξούσε να είναι ο χώρος για τον πρώτο αγώνα NFL σε ισπανικό έδαφος», σημειώνεται.

Το πρόγραμμα του NFL για το 2025 δεν είναι ακόμη γνωστό, αλλά αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι Μαϊάμι Ντόλφινς ή οι Σικάγο Μπέαρς θα είναι γηπεδούχοι σε αυτό το παιχνίδι στη Μαδρίτη.

The first-ever regular season NFL game in Spain will be played at the iconic Santiago Bernabéu Stadium in 2025, home of @realmadrid! #NFLMadridGame



¡El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugará en el icónico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid! pic.twitter.com/Xsk34cvBoR