Άγριες συμπλοκές μεταξύ οπαδών της Μπότεφ Πλόβντιβ και της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ στην Βουλγαρία

Άγριες συμπλοκές σημειώθηκαν μεταξύ των οπαδών της Μπότεφ Πλόβντιβ και της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ , πριν τον αγώνα των δυο ομάδων για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να αποτρέψει τα χειρότερα.

Συγκεκριμένα η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού για τον 2ο προκριματικό γύρο στο Europa League Μπότεφ, αγωνίζεται με την Λοκομοτίβ Πλόβντιβ , με τους οπαδούς των δυο ομάδων να δημιουργούν άσχημα επεισόδια έξω από το γήπεδο και την κατάσταση να ξεφεύγει.

Όπως υποστηρίζουν ΜΜΕ από την χώρα, από τις άγριες συμπλοκές προέκυψαν έξι τραυματισμοί αστυνομικών, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει περισσότερες πληροφορίες γνωστές;.

28.07.2024🇧🇬Botev Plovdiv vs Lokomotiv Plovdiv,

Info Lauta Army: Big fight before derby when a group of Lauta Army escaped from the escort and attacked Botev in front of their stadium. Lauta Army looking for a clean fight and Botev retreat. Police tried to push Lauta Army back… pic.twitter.com/HKZhUQrMIt