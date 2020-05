Εικόνες που έχουμε συνηθίσει και στην Ελλάδα, κατεγράφησαν στην Πορτογαλία, όπου οπαδοί της Μπενφίκα φέρονται να έκαναν ντου σε σύνδεσμο φίλων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων ήταν σφοδρές και οδήγησαν σε “επεισόδια” σε ολόκληρη την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας με άγριο ξύλο, καθώς υπήρξε ανθρωποκυνηγητό με πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, δεκάδες ήταν οι οπαδοί που μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ δύο από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Sporting repudia agressões a adeptos ocorridas na ultima noite.

Lá vem eles com a treta do Jamor, qual fado da desgraçadinha! Os sacanas só repudiam quando são vítimas. Quando a súcia vandaliza Casas do Benfica, não tugem nem mugem. pic.twitter.com/MncCmwjZpT