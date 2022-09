Ιστορικές στιγμές στο US Open. Η G.O.A.T. του γυναικείου τένις, Σερένα Γουίλιαμς, αποχαιρέτησε για τελευταία φορά το κοινό του αμερικανικού Grand Slam -αλλά και τους φίλους του τένις. Η εκπληκτική Άιλα Τομλιάνοβιτς τη νίκησε με 2-1, ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στην απίστευτη καριέρα της 41χρονης Αμερικανίδας.

Το «Arthur Ashe Stadium» σηκώθηκε… στο πόδι -για τελευταία φορά- για την Σερένα Γουίλιαμς. Η Άιλα Τομλιάνοβιτς (Νο.46 στον κόσμο) κατάφερε να βάλει στην άκρη το «καυτό» κοινό και τις ιστορικές στιγμές που έπαιρνε μέρος, να νικήσει την 41χρονη Αμερικανίδα με 7-5, 6-7(4), 6-1 και να βάλει τέλος στη συγκλονιστική καριέρα της αντιπάλου της.

Στην πρώτη της συνάντηση με τη θρυλική Αμερικανίδα, η 29χρονη Αυστραλή πήρε μια νίκη που θα θυμάται για όλη της τη ζωή. Το τέλος του ματς την βρήκε να χειροκροτεί -μαζί με ολόκληρο το γήπεδο- την Σερένα Γουίλιαμς. Η θρυλική Αμερικανίδα αποχαιρέτησε το κοινό του US Open και τους φίλους του τένις, εμφανώς συγκινημένη.

Standing ovation λοιπόν για την εκπληκτική Σερένα Γουίλιαμς, η οποία κυριάρχησε στο χώρο του τένις, κατακτώντας 23 τίτλους Grand Slam.

Η Αμερικανίδα κατέκτησε το τελευταίο της Major τουρνουά το 2017 και από τότε κυνήγησε το 24ο «στέμμα», για να «πιάσει» στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ, η οποία κατέχει το σχετικό ρεκόρ.

Παρόλα αυτά, η… μανούλα Σερένα Γουίλιαμς δεν τα κατάφερε και τώρα αφήνει πίσω της ένα τεράστιο κενό.

Η Σερ;eνα Γουίλιαμς ολοκληρώνει την καριέρα της έχοντας 858 νίκες και 154 ήττες (ποσοστό επιτυχίας 85%) και έχοντας κατακτήσει και τέσσερα Ολυμπιακά μετάλλια (ένα στο μονό το 2012 και τρία στο διπλό σε Σίδνεϊ, Πεκίνο και Λονδίνο).

What a week. What an evening.



Thank you, #Serena. pic.twitter.com/KJ1zDkQGUs