Ο Ελσίντ Χισάι έκανε το… λάθος να συστηθεί στη Λάτσιο με το «Bella Ciao», με τα ακροδεξιά στοιχεία του συλλόγου να βρίσκουν την ευκαιρία να “επιτεθούν” στον Αλβανό αμυντικό.

Οι οπαδοί της Λάτσιο χαρακτήρισαν τον Χισάι “σκουλήκι” κι απαιτούν να ζητήσει συγγνώμη για την επιλογή του να… συστηθεί στους συμπαίκτες του με το «Bella Ciao».

Ορισμένοι οπαδοί της ιταλικής ομάδας σήκωσαν πανό σε κεντρική γέφυρα, ενώ προσπάθησαν να τον συναντήσουν και σε εστιατόριο όπου δειπνούσε η ομάδα.

Χαρακτηριστική είναι, μάλιστα, η τοποθέτηση του οπαδού Φράνκο Κονσταντίνο, ο οποίος δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο «Adnkronos»: «Ιστορικά, οι οπαδοί μας ήταν πάντα κοντά στην ακροδεξιά. Το λέω αυτό με υπερηφάνεια. Το να τραγουδάει κάποιος το “Bella Ciao” φορώντας τη φανέλα της Λάτσιο είναι απολύτως τρελό. Εκανε λάθος ο Χισάι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες γι’ αυτό».

Δείτε το τραγούδι του Χισάι:

Elseid #Hysaj sings “Bella Ciao” as his initiation with his new club after @OfficialSSLazio scored 10 goals against Top 11 Radio Club 103 🎥\ ig 10_luisalberto pic.twitter.com/D5peEjoZ9k

Οι αντιδράσεις των οπαδών:

Lazio ultras called new signing Elseid Hysaj ‘a worm’ after he sang an anti-fascism anthem, proudly declaring that their club ‘is fascist.’

Lazio’s new signing embarrassing them in the worst way possible 😂😬😂🔵⚪#Lazio #SSLazio #SerieA #SerieATIM #Albania #Calcio #Hysaj pic.twitter.com/goj56rt5oh