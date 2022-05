Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς αγωνίζεται πλέον στη Γουέστερν Γιουνάιτεντ στην Αυστραλία και κατέκτησε το πρωτάθλημα σκοράροντας το ένα από τα γκολ στο 2-0 επί της Μέλμπουρν Σίτι στον τελικό.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή σεζόν στη χώρα των καγκουρό με 13 γκολ σε 27 παιχνίδια, ενώ πέτυχε και το καθοριστικό στον πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν, ανοίγοντας το σκορ με το ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στην ομάδα της Μελβούρνης.

Ο Πρίγιοβιτς κατέκτησε έτσι ένα ακόμη πρωτάθλημα στην καριέρα του, μετά και από το αήττητο νταμπλ με τον ΠΑΟΚ πριν από τρία χρόνια.

WESTERN UNITED TAKE THE LEAD!



It’s the fastest goal in #ALeagueMenGF history and Prijovic is claiming the final touch ⚽ pic.twitter.com/tUmQgcet82