Η προσπάθεια του Ιρανού τερματοφύλακα, Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ αναγνωρίστηκε με επίσημο τρόπο, μπαίνοντας στο βιβλίο Guiness.

Με καθυστέρηση πέντε ετών, ο Μπεϊρανβάντ πήρε τη θέση που του άξιζε στο βιβλίο των ρεκόρ Guiness, για την μακρύτερη μεταβίβαση με το χέρι σε αγώνα ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας της Μποαβίστα είχε “εκτοξεύσει” τη μπάλα σε απόσταση 61 μέτρων και 26 εκατοστών, σε ματς της εθνικής Ιράν με τη Νότια Κορέα που έγινε στις 11/10/2016 για τους προκριματικούς του Μουντιάλ της Ρωσίας.

