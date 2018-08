F1: Ο Σάινθ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τη McLaren!

Μολονότι ο Αλόνσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ομάδα στο μέλλον, η McLaren βρήκε γρήγορα τον διάδοχο του δις παγκόσμιου πρωταθλητή για το 2019, με τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Σάινθ έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 2015 με την Toro Rosso, στο παρελθόν είχε συμβόλαιο με τη Red Bull, ενώ φέτος “τρέχει” -ως δανεικός- για λογαριασμό της Renault.

“Είμαι ενθουσιασμένος που τελικά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα είμαι οδηγός της McLaren από το 2019” δήλωσε ο Σάινθ και συνέχισε, λέγοντας μεταξύ άλλων: “Είμαι συνεπαρμένος γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Είμαι οπαδός της McLaren για όσο μπορώ να θυμηθώ. Είναι ένα σπουδαίο όνομα στο άθλημα με μια απίστευτη κληρονομιά και η λίστα των οδηγών που έχουν «τρέξει» για τη McLaren μέσα στα χρόνια συμπεριλαμβάνεται στους ήρωες της Φόρμουλα Ένα. Φυσικά, ο Φερνάντο είναι ένας από αυτούς, επομένως είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό ότι θα πάρω τη θέση του ως μέρος της επόμενης γενιάς Ισπανών οδηγών αγώνων πίσω από το τιμόνι μιας McLaren. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους στη McLaren που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία να εκπληρώσω ένα παιδικό όνειρο. Η ομάδα έχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το μέλλον και ανυπομονώ πάρα πολύ να παίξω έναν ρόλο-κλειδί στο ταξίδι της προς την επιστροφή στην επιτυχία”.

Extremely happy and proud to announce that I will be joining the @McLarenF1 family next year. Dream come true to drive for such a legendary team! pic.twitter.com/7pjSTNt6UG

