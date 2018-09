F1: Ο «wing man» Μπότας έδωσε… άλμα τίτλου στον Χάμιλτον! video

Σίγουρα, η στρατηγική είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Formula 1, αλλά κάποιες κινήσεις γίνονται εξόφθαλμα, τότε απλά… ξενερώνουν τους φίλους του αθλήματος.

Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Ρωσίας που διεξήχθη στο Σότσι, στον 16ο αγώνα της χρονιάς στη Formula 1 κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

There have been five races in Sochi, @LewisHamilton has now won three of them 💪 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qlwVcGq1Zb — Formula 1 (@F1) September 30, 2018

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes (έφτασε τις 70 νίκες στην καριέρα του) είδε πρώτος την καρρό σημαία του τερματισμού, με τη… βοήθεια του ομόσταυλου του, Βάλτερι Μπότας, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος.

Ο Φινλανδός πιλότος πήρε εντολή να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει κι έτσι να πάρει τους βαθμούς της νίκης, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να συμπληρώνει την τριάδα του βάθρου με Ferrari.

Team orders in play from Mercedes – Valtteri Bottas has let Lewis Hamilton through! Max Verstappen leads, but hasn't stopped yet… Live blog: https://t.co/u4yafG8hGF

Watch on Sky Go: https://t.co/FFBZt26z94 pic.twitter.com/ABhIduyUmo — Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) September 30, 2018

Race report: Lewis Hamilton thanks Valtteri Bottas after winning #RussianGP to close in on world championshiphttps://t.co/EtLKPdvTHJ #SkyF1 #RussianGP pic.twitter.com/cTbOipoiGW — Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) September 30, 2018

Controversy at the #RussianGP as Bottas is told to let Hamilton through – and Bottas isn't happy about it Race live now on #SkyF1 Watch on Sky Go: https://t.co/4K4quegZMb pic.twitter.com/VEefAdDc25 — Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) September 30, 2018

Να σημειωθεί ότι ο Χάμιλτον αύξησε στους 50 βαθμούς τη διαφορά του από τον Φέτελ στην κατάταξη των οδηγών, ενώ απομένουν πέντε γκραν πρι για το τέλος της σεζόν.

Η αμηχανία ανάμεσα στους δυο πιλότους της Mercedes ήταν ολοφάνερη, αφού βγήκαν από τα οχήματα τους. Μάλιστα, ο Χάμιλτον θέλησε να δώσει στον Μπότας το κύπελλο του νικητή, κάτι που ο “wing man” του δεν το δέχθηκε.

Βαθμολογία οδηγών

1) Χάμιλτον 306

2) Φέτελ 256

3) Ράικονεν 189

4) Μπότας 186

5) Φερστάπεν 158

6) Ρικιάρτνο 134

7) Μάγκνουνσεν 53

8) Χούλκενμπεργκ 53

9) Αλόνσο 50

10) Πέρεζ 47

11) Οκόν 47

12) Σάινθ 38

13) Γκασλί 28

14) Γκροζιάν 27

15) Λεκλέρκ 21

16) Φαντούρν 8

17) Στρολ 6

18) Έρικσον 6

19) Χάρτλεϊ 2

20) Σιρότκιν 1

Βαθμολογία κατασκευαστών

1) Mercedes 495

2) Ferrari 442

3) Red Bull 292

4) Renault 91

5) Haas 80

6) McLaren 58

7) Toro Rosso 30

8) Sauber 27

9) Williams 7

10) Force India 0