F1: «Περίπατος» για Μπότας στην πρεμιέρα! video

Θρίαμβος για Βάλτερι Μπότας στο Grand Prix της Μελβούρνης! Ο Φινλανδός πιλότος της Mercedes είχε μια εμφατική εμφάνιση στον πρώτο αγώνα της χρονιάς για τη Formula 1 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, για πρώτη φορά μετά το 2017 και τέταρτη στην καριέρα του.

BREAKING: @ValtteriBottas powers to a stunning victory at the #AusGP , beating team-mate @LewisHamilton by more than 20 seconds in Melbourne 🏆🇦🇺 pic.twitter.com/QeuxKGwdpM

Ο Μπότας ήταν… ιπτάμενος στη Μελβούρνη και πήρε δια περιπάτου τη νίκη στη, σημειώνοντας και τον ταχύτερο γύρο που δίνει από φέτος τον +1 βαθμό.

A dominant fourth career victory, and the fastest lap of the race 💪 @ValtteriBottas claimed a maximum 2⃣6⃣ points down under! #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/GOLN8UfwHo

Ο Φινλανδός πιλότος πέρασε με την έναρξη του Grand Prix τον ομόσταβλό του, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και με μεγάλη διαφορά. Στην Τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

Re-live the moment the 2019 season roared into life 📽️ #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/JDU7umozCT

A stellar start for Bottas, and a bumpy ride for Ricciardo

Fair to say @redbullracing and @HondaRacingF1's first date went well 😍

One race, one podium in the bag thanks to @Max33Verstappen's move 🥉#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/2cq0TekFam

— Formula 1 (@F1) March 17, 2019