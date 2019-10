F1: Ποινή στον Λεκλέρκ για τη σύγκρουση με Φερστάπεν! video

Αλλαγές υπήρξαν στην τελική κατάταξη στο Grand Prix της Σουζούκα στην Ιαπωνία, όπου θριάμβευσε ο Βαλερί Μπότας και η Mercedes εξασφάλισε τον έκτο διαδοχικό τίτλο της στους κατασκευαστές. Ο Σαρλ Λεκλέρκ δέχτηκε συνολική ποινή 15 δευτερολέπτων για τη σύγκρουση που είχε με τον Φερστάπεν στην εκκίνηση, αλλά και επειδή συνέχισε να οδηγά μέσα στην πίστα με σπασμένη αεροτομή.

F1: Η Mercedes ισοφάρισε το ρεκόρ της Ferrari του Σουμάχερ!

LAP 1/53: Bottas gets a brilliant start and leads!

Drama behind as Verstappen and Leclerc tangle, and the Ferrari man tells the team his car has damage#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/JlW0yNLTbL

