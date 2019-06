F1: Πρώτη pole position για τον Φέτελ στη σεζόν

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ θα βρεθεί στην pole position, στο γκραν πρι του Καναδά για δεύτερη διαδοχική χρονιά! Ο Γερμανός οδηγός της Ferrari άφησε στη δεύτερη θέση τον Βρετανό Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, μετά από συγκλονιστική «μάχη».

It's Sebastian Vettel's first pole of the season in Montreal ☝️ #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/Sw6OdL2YsR

It's the first pole of the season for Seb 💪

And just LISTEN to how much it means to @ScuderiaFerrari 😍#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/9H6e0eQRSj

— Formula 1 (@F1) June 8, 2019