F1: Θρίαμβος για Ferrari στο… σπίτι της – Poleman ο Ραϊκόνεν! video

Την 18η pole possition της καριέρας του και την πρώτη του μετά το περυσινό γκραν πρι του Μονακό πήρε ο Κίμι Ραϊκόνεν στην πίστα της Μόντσα.

Ο Φινλανδός πιλότος της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά και χάρισε στη «σκουντερία» την πρώτη «pole position» της στο ιταλικό γκραν πρι μετά το 2010.

What a climax to qualifying!

Kimi snatches his first pole at Monza since 2006 😲#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/WBRBu3xm8D

— Formula 1 (@F1) September 1, 2018