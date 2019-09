Formula 1: «Επέστρεψαν» Χάμιλτον και Mercedes! Στο βάθρο ο Λεκλέρκ

Και πάλι στην κορυφή! Ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στη Formula 1 έκανε ο Λιούις Χάμιλτον, μετά τη νίκη του στο Grand Prix της Ρωσίας.

Lewis Hamilton just hit the woah on Ferrari, THAT is how you make a statement #RussianGP pic.twitter.com/7QnrPCvYl5 — iGP Manager (@iGPManager) September 29, 2019

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes είδε πρώτος την καρό σημαία στο Σότσι και επέστρεψε στο πρώτο σκαλί του βάθρου μετά από τρία Grands Prix αφήνοντας δεύτερο τον ομόσταβλό του, Βάλτερι Μπότας.

Την στιγμή, τα πράγματα στην Ferrari δεν εξελίχθηκαν με τον τρόπο που άρχισαν. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ προσπέρασε τον pole man Σαρλ Λεκλέρκ στην εκκίνηση, αλλά αγνόησε τις εντολές της ομάδας του, να αφήσει τον Μονεγάσκο να τον προσπεράσει. Ο Γερμανός πιλότος εγκατέλειψε τον αγώνα στον 28ο γύρο, με τον Λεκλέρκ να τερματίζει στην τρίτη θέση.

Nearly two hours of superb racing 😅 What an effort from these three drivers 👌#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/B84GN8vAEU — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Με τη νίκη του αυτή, ο Χάμιλτον (έκανε και το γρηγορότερο γύρο) έφτασε τους 322 βαθμούς και είναι αγκαλιά με τον τίτλο, καθώς ο δεύτερος Μπότας έχει πλέον 249 βαθμούς, ενώ ο τρίτος Λεκλέρκ έχει 215.