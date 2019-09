Formula 1: Θρίαμβος για Λεκλέρκ στο Σπα – Αφιέρωση στον αδικοχαμένο Ιμπέρ! video

Την παρθενική νίκη της καριέρας του στη Formula 1 πανηγύρισε ο Σαρλ Λεκλέρκ. Ο οδηγός της Ferrari είδε πρώτος την καρό σημαία στο βελγικό γκραν πρι, το οποίο διεξήχθη στην πίστα του Σπα και είναι ο 13ος αγώνας της χρονιάς, αλλά και ο πρώτος μετά την καλοκαιρινή διακοπή.

BREAKING: @Charles_Leclerc secures his first ever F1 win – holding off a late charge from @LewisHamilton to take victory at Spa! #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/IC2jqSLX8m

Ο Μονεγάσκος «πιλότος» άφησε στις επόμενες δύο θέσεις τα μονοθέσια της Mercedes, με τον Βρετανό πεντάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, να κατατάσσεται δεύτερος και τον Φινλανδό Βάλτερι Μπότας να συμπληρώνει την τριάδα του βάθρου.

Confirmation of Charles Leclerc's first career F1 win as he claims victory at Spa #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/HV5LM4SG3F

Ο ομόσταυλός του Λεκλέρκ, Σεμπάστιαν Φέτελ, δεν κατάφερε να αντέξει στην πίεση των δύο Mercedes που τον ακολουθούσαν και έπεσε στην τέταρτη θέση. Μεγάλος άτυχος ήταν ο Λάντο Νόρις ο οποίος στον τελευταίο γύρο -όντας στην πέμπτη θέση- έμεινε στην ευθεία τερματισμού, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ολοκληρώσει τον αγώνα του.

Τραγωδία στη Φόρμουλα: Νεκρός οδηγός – Συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή του δυστυχήματος

Το grand prix έγινε στη… σκιά του θανάτου του 22χρονου πιλότου Αντουάν Ιμπέρ, μετά από σοκαριστή σύγκρουση στα προστατευτικά αλλά και με αντίπαλο, που προσέκρουσε πάνω του με 200 χιλιόμετρα την ώρα, κόβοντας το μονοθέσιό του στα… δύο! Μάλιστα, ο Λεκλέρ αφιέρωσε τη νίκη του στον αδικοχαμένο πιλότο της Formula 2, κάτι που είπε στους συνεργάτες του μέσω της ενδοεπικοινωνίας, αλλά και… έδειξε πάνω στο βάθρο των νικητών.

An emotional Charles Leclerc on the podium after his first career F1 win

A victory he dedicated to his friend Anthoine Hubert #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/K5rzaJgLxF

