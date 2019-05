Η Σερένα Γουίλιαμς αποσύρθηκε από την Ρώμη!

Η Σερένα Γουίλιαμς αντιμετωπίζει και πάλι ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και απέσυρε τη συμμετοχή της από τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.

Η 37χρονη τενίστρια φαίνεται πως πονά στο ίδιο ακριβώς σημείο που την ταλαιπώρησε στο Indian Wells και μετά στο Μαϊάμι. Η Σερένα Γουίλιαμς επέλεξε να μην διακινδυνεύσει τη συμμετοχή της στο Roland Garros που ξεκινά σε λίγες εβδομάδες κι έτσι… έδωσε την πρόκριση στην αδερφή της.

“Πρέπει να αποσυρθώ γιατί πονάω και πάλι στο αριστερό γόνατο. Λυπάμαι πολύ γιατί αποσύρομαι από ένα πολύ αγαπημένο μου τουρνουά. Πρέπει να ξεκινήσω άμεσα αποθεραπεία για να με δείτε πάλι στο Ρολάν Γκαρός ενώ σκοπός μου είναι να έρθω και του χρόνου στη Ρώμη” ήταν το λιτό μήνυμα της Σερένα Γουίλιαμς.

BREAKING NEWS: Due to a continuing left knee injury, @serenawilliams has been forced to pull out of the @InteBNLdItalia.

As a result, Venus Williams receives a walkover into the third round–> https://t.co/SskzMlkdZF pic.twitter.com/nn7l7FSk5v

— WTA (@WTA) May 14, 2019