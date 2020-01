“Λύγισαν” Τσιτσιπάς και Περβολαράκης στο διπλό με τους Γερμανούς! video

Η ελληνική ομάδα -με τον Στέφανο Τσιτσιπά στη σύνθεση της- γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στο «παρθενικό» τουρνουά τένις ATP Cup, το οποίο διεξάγεται σε τρεις πόλεις της Αυστραλίας.

Η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε σήμερα (05/01) τη Γερμανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου, οι αναμετρήσεις του οποίου διεξάγονται στο Μπρισμπέιν, και γνώρισε την ήττα με 2-1 στα τρία παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν.

Ο Τσιτσιπάς “τρέλανε” τον Ζβέρεφ! Σε απόγνωση ο… ηττημένος Γερμανός – video

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ελληνική ομάδα είναι ουραγός στο γκρουπ με δύο ήττες (κόντρα σε Καναδά και Γερμανία), με αποτέλεσμα να τεθεί ουσιαστικά εκτός οκτάδας. Αντιθέτως, η ομάδα της Αυστραλίας του… Νικ Κύργιου πήρε την πρόκριση.

Πρώτος για την ελληνική ομάδα έπαιξε ο Μιχάλης Περβολαράκης, ο οποίος ηττήθηκε από τον Γιάν-Λέναρντ Στρουφ (Νο 35 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-4, 6-1, ύστερα από μια αναμέτρηση που κράτησε περίπου μια ώρα και 10 λεπτά.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη) αναμετρήθηκε με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο 7) και νίκησε με 6-1, 6-4, ύστερα από αγώνα διάρκειας περίπου 74 λεπτών…

Στο διπλό μεταξύ των δύο χωρών, οι Τσιτσιπάς και Περβολαράκης ηττήθηκαν στο σούπερ τάι-μπρέικ από τους Κράβιετζ και Μίες (3-6, 6-3, 17-15), σε αγώνα διάρκεια μιας ώρας και 40 λεπτών. Άξιο αναφοράς πως οι Γερμανοί… έσωσαν έξι ματς πόιντς (!) των Ελλήνων αθλητών.