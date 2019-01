Ο Τσιτσιπάς τους… τρέλανε! “Όλη η Μελβούρνη είναι μπλε” – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον “Βασιλιά” των courts, Ρότζερ Φέντερερ, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό και το άθλημα του τένις στη χώρα μας.

Έπος! Μέγας Τσιτσιπάς – Απέκλεισε τον Φέντερερ στο Australian Open- video

Εκατοντάδες ήταν οι Έλληνες οπαδοί που βρέθηκαν έξω από τη “Rod Laver Arena”, θέλοντας να στηρίξουν με τις φωνές τους τις προσπάθειες του Τσιτσιπά.

Μετά το τέλος του αγώνα οι Έλληνες πανηγύρισαν σαν τρελοί την απίστευτη επιτυχία του Τσιτσιπά, φωνάζοντας μάλιστα το σύνθημα: “Όλη η Μελβούρνη είναι μπλε”

The best view of Stefanos Tsitsipas beating Roger Federer is from outside Rod Laver Arena. #AusOpen 🇬🇷 pic.twitter.com/3F6foIvC3q

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 20, 2019