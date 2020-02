Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο… βασιλιάς του Australian Open. Αν και βρέθηκε να χάνει 2-1 σετ, ο Σέρβος τενίστας, νίκησε με 3-2 σετ (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4) τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ (Νο 5 στον κόσμο) στον τελικό του τουρνουά και πανηγύρισε τον 17ο τίτλο του σε τουρνουά Grand Slam.

Παράλληλα, ο 32χρονος «Νόλε», ο οποίος ήταν ήδη ο πολυνίκης στο Australian Open με επτά τρόπαια, κατέκτησε τον όγδοο τίτλο της καριέρας του στη Μελβούρνη, ενώ εξασφάλισε και την επιστροφή του στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, η νέα λίστα της οποίας θα ανακοινωθεί αύριο.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος Ντομινίκ Τιμ έδωσε μεγάλη “μάχη”, αλλά δεν κατάφερε να… σπάσει το ρόδι, στην τρίτη συμμετοχή του σε τελικό τουρνουά Grand Slam.

Ο Τζόκοβιτς πήρε τελικά το πρώτο σετ του τελικού του Australian Open με αρκετή δυσκολία (6-4) μετά από 52 λεπτά αγώνα, για να χάσει όμως το δεύτερο από τον Τιμ με 6-4 μέσα σε 49 λεπτά. Ο Αυστριακός πήρε… φόρα κι έκανε έκανε ένα απίστευτο τρίτο σετ, το οποίο και κατέκτησε με 6-2.

Australian Open: Νεύρα από Τζόκοβιτς! Τα… έχωσε σε κόσμο και διαιτητή – video

Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε με τη… πλάτη στον τοίχο, αλλά αντέδρασε όπως κάθε παίκτης του επιπέδου του. Ο Σέρβος κατέκτησε το 4ο με 6-3 μέσα σε 42 λεπτά ενώ έφτασε στην κατάκτηση του τελικού, παίρνοντας και το 5ο σετ με 6-4, με τον τηλεοπτικό φακό να πιάνει τους φίλους του στην εξέδρα να κάνουν το σταυρό τους στο τελευταίο game!

The king has returned 👑

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s

February 2, 2020