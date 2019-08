Δεν κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στη φάση των «16» ενός Grand Slam. Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε τη… μάχη της κόντρα στην Άσλεϊ Μπάρτι, αλλά ηττήθηκε με 2-0 και αποχαιρέτησε το US Open.

H Σάκκαρη (νο 29 στην παγκόσμια κατάταξη) τα… έδωσε όλα απέναντι στο νούμερο 2 στον κόσμο αλλά γνώρισε τον αποκλεισμό από έναν ανώτερο αντίπαλο, χάνοντας με 7-5, 6-3, σε αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 26 λεπτά.

Η Ελληνίδα τενίστρια τελείωσε το ματς με μόλις 54% στο πρώτο σερβίς και 38 αβίαστα λάθη. Έτσι, γνώρισε την ήττα από την Μπάρτι, όπως είχε γίνει και πριν από δύο εβδομάδες στα προημιτελικά του τουρνουά στο Σινσινάτι.

H Μπάρτι εξασφάλισε με την πρόκρισή της στη φάση των «16» του US Open την παραμονή της στο Top 3 και πλέον οι μόνες που μπορούν να την απειλήσουν για το Νο. 1 είναι η Καρολίνα Πλίσκοβα και η Οσάκα (έχει ελπίδες μόνο αν κερδίσει ξανά το τρόπαιο). Η Αυστραλή θα αντιμετωπίσει μια εκ των Φέρο και Γουάνγκ.

