Σηκώθηκε από το κρεβάτι ο Σουμάχερ! Νέες αποκαλύψεις για τον Γερμανό

Μια νέα αποκάλυψη για την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, έκανε η Daily Mirror στην Αγγλία, υποστηρίζοντας ότι ο Γερμανός 7 φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, έχει πλέον σηκωθεί από το κρεβάτι του.

Με βάσει το ρεπορτάζ, ο “Σούμι” έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης και πλέον δεν είναι διασωληνωμένος, ενώ δεν υπάρχει και λόγος να είναι κλινήρης, έχοντας φύγει από το δωμάτιό του.

Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα, ο Γερμανός πρωταθλητής, αναμένεται να παρουσιαστεί σε φίλους και συγγενείς για τα 50ου γενέθλια το 2019, για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, οπότε και είχε το μοιραίο ατύχημα στις Άλπεις.

