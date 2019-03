«Σοκ» στη Formula 1! «Έφυγε» ο Τσάρλι Γουίτινγκ

Είδηση “σοκ” στη Formula 1! Ο εκτελεστικός διευθυντής του πρωταθλήματος, Τσάρλι Γουίτινγκ, απεβίωσε σήμερα (14.03.2019) στη Μελβούρνη της Αυστραλίας,

Ο 66χρονος Βρετανός υπέστη πνευμονική εμβολή, κατά την παρουσία του στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του πρώτου Grand Prix της σεζόν του 2019…

Την είδηση γνωστοποίησε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. “Η Formula 1 έχασε έναν πιστό φίλο και έναν χαρισματικό πρεσβευτή”, ήταν το σχόλιο του προέδρου της FIA, Ζαν Τοντ ο οποίος χαρακτήρισε τον Γουίτινγκ ως μια φιγούρα αδιάβλητη η οποία αποτελούσε υπόδειγμα για την Formula 1.

We are filled with immense shock and sadness at the news of Charlie Whiting's passing.

He will be remembered as a giant of the sport, as well as a dear friend to so many.

Our deepest sympathies and thoughts are with his friends and family.https://t.co/36pAcjjZOy

— Formula 1 (@F1) March 14, 2019