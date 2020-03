Χωρίς την παρουσία θεατών, λόγω του φόβου για τον κορονοϊό, έγινε στην Ιαπωνία η τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής φλόγας. Ανάλογη εικόνα είχαμε και στην τελετή παράδοσης, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.

Tο αεροπλάνο που μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα από την Ελλάδα έφτασε την Παρασκευή (20.03.2020) στη βορειοδυτική ακτή της Ιαπωνίας, που είχε καταστρέψει το τσουνάμι του 2011. Η τελετή υποδοχής ήταν… λιτή και χωρίς θεατές, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Ολυμπιακή φλόγα έφθασε στη βάση Ματσουσίμα της Japan Air Self-Defense Force και θα περιηγηθεί στην περιοχή Τοχόκου που χτυπήθηκε από το τσουνάμι και το σεισμό, στο πλαίσιο της περιοδείας της.

Το αεροπλάνο με τη φλόγα έφτασε σχεδόν άδειο μετά την απόφαση της οργανωτικής επιτροπής διοργάνωσης του Τόκιο 2020, να μην στείλει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου που αρχικά περιλάμβανε τον επικεφαλής της, τον υπουργό Γιοσίρο Μόρι.

Η διαδρομή της φλόγας πρόκειται να περάσει πολλά από τα πιο διάσημα ορόσημα της Ιαπωνίας σε ένα ταξίδι 121 ημερών, όπως το Όρος Φούτζι, το Πάρκο Ειρήνης στη Χιροσίμα και το κάστρο Κουμαμότο.

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προετοιμασία ασφαλών Αγώνων », δήλωσε ο επικεφαλής του Τόκιο 2020 Γιοσίρο Μόρι στην τελετή στην αεροπορική βάση.

Οι διοργανωτές έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Αγώνες, που θα διαρκέσουν από τις 24 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου, θα διεξαχθούν κανονικά, αλλά καθώς η ταχεία εξάπλωση του ιού φέρνει και τον αθλητικό κόσμο σε αδιέξοδο, αυξάνονται οι φόβοι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ενδέχεται να αναβληθούν ή να ακυρωθούν.

