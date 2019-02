Τραυμάτισε παιδάκι ο Τσιτσιπάς! Έβαλε τα κλάματα το ball boy – video

Αρνητικός πρωταγωνιστής στη νίκη του έγινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χωρίς να φέρει πάντως την παραμικρή ευθύνη, αφού η τύχη έπαιξε… άσχημο παιχνίδι δε ένα παιδάκι στο κορτ.

Τρομερός Τσιτσιπάς στη Μασσαλία! Προκρίθηκε στα ημιτελικά – videos

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα ball boy στο ματς του Έλληνα τενίστα, δέχθηκε τη μπάλα στο πρόσωπό του, μετά από ένα σερβίς του κορυφαίου τενίστα της χώρας μας και έβαλε τα κλάματα από τον πόνο, με το video να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

So nice you need to 👀 it twice@StefTsitsipas #Open13Provence pic.twitter.com/p8H3yDRacz

— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2019