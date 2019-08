Τσιτσιπάς: Έξαλλος με τον διαιτητή! «Μάλλον είσαι Γάλλος και είστε όλοι περίεργοι» video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δέχτηκε αρκετές φορές παρατηρήσεις από τον διαιτητή του αγώνα, ενώ πήρε warning τόσο για on-court coaching, όσο και για παραβίαση των 25 δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

«Πρέπει να αλλάξω», του είπε ο 21χρονος τενίστας σε έντονο ύφος και ο διαιτητής απάντησε πως ήταν πολύ αργά γι’ αυτό και πως έπρεπε να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Σοκ για Τσιτσιπά! Αποκλείστηκε «λαβωμένος» από το US Open

«Δε με νοιάζει, κάνε ότι θες, είσαι ο χειρότερος. Για κάποιο λόγο έχεις κάτι απέναντι μου. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον είσαι Γάλλος και είστε όλοι περίεργοι! Δώσε μου warning, δε με νοιάζει», ανέφερε στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς, πριν δεχθεί το 2ο warning για time violation, που αυτόματα σήμανε και έναν χαμένο πόντο (point penalty) στο επόμενο game του παιχνιδιού.

"You have something against me. You're French, probably. … You're all weirdos."

Things didn't go to plan for No. 8 seed Stefanos Tsitsipas in the first round of the #USOpen

