Να αναφέρουμε πως οι Έλληνες του Τορόντο στάθηκαν στο πλάι του Τσιτσιπά, στην προσπάθεια του στο “Rogers Cup” και μάλιστα του τραγούδησαν “happy birthday to you” πριν τον τελικό με τον Ράφα Ναδάλ.

20 years old today and facing Rafa Nadal in his first Masters 1000 final…

🎶 Happy birthday to Stefanossss 🇬🇷🎶

The crowd sings happy birthday to Stefanos Tsitsipas, who turns 20 today, as he warms up ahead of the #RogersCup final 🎉 pic.twitter.com/lGVJ5fJj3f

— Rogers Cup (@rogerscup) August 12, 2018