Τσιτσιπάς: Η κίνηση που έκανε έξαλλο τον πατέρα του! video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε τρομερά ψυχικά αποθέματα και νίκησε με ανατροπή τον Γκαέλ Μονφίς μετά από 2 ώρες και 59 λεπτά αγώνα.

Τσιτσιπάς: Τρομερή ανατροπή! Πέρασε στον τελικό στο Ντουμπάι και στο… top 10

Ο Έλληνας τενίστας είχε αρκετές στιγμές… εκνευρισμού κατά τη διάρκεια του ματς, χτυπώντας μάλιστα και τη ρακέτα του στον αγωνιστικό χώρο. Ο τελευταίος πόντος -πάντως- έφερε και τη… λύτρωση στον Τσιτσιπά, που όμως αντέδρασε με έναν τρόπο που δεν άρτεσε καθόλου στον πατέρα και προπονητή του.

Ο Τσιτσιπάς είδε τον Μονφίς να στέλνει το μπαλάκι άουτ και από τη χαρά του πέταξε στο πλάι τη ρακέτα του. Αμέσως μετά, η κάμερα εστίασε στους συγγενείς του, που βρέθηκαν στην εξέδρα και εκεί φάνηκε ο εκνευρισμός του πατέρα του. ο Απόστολος Τσιτσιπάς έκανε παρατήρηση στον γιο του, αφού θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιον από απροσεξία.

Epic (n): an exceptionally long and arduous task or activity.@StefTsitsipas prevails in over three hours to storm into both the Dubai final AND the Top 10 👏#DDFTennis pic.twitter.com/JkwHu5zAuf

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019