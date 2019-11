Για 6η φορά στην καριέρα του και τρίτη σερί χρονιά (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019), ο Λιούις Χάμιλτον στέφθηκε πρωταθλητής στη Formula 1. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix των ΗΠΑ, θέση που ήταν αρκετή για να του δώσει τον τίτλο.

Έτσι η Mercedes, που ήδη έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2019, πέτυχε πάλι το νταμπλ σε κατασκευαστές και οδηγούς, ενώ ο 34χρονος Χάμιλτον βρίσκεται πλέον ένα τίτλο πίσω από τον Γερμανό θρύλο της Ferrari και της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ.

