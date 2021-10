Ο αναλυτής του ESPN, πρώην παίκτης του NBA, και μέλος των θρυλικών “Fab 5” του κολεγιακού μπάσκετ, Τζέιλεν Ρόουζ, αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τόνισε ότι θα πρέπει να αναδεικνύεται MVP κάθε χρόνο.

Ο παλαίμαχος γκαρντ των Ιντιάνα Πέισερς είναι από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του ηγέτη των Μιλογυόκι Μπακς και MVP των τελικών της περασμένης σεζόν, με αποτέλεσμα να βρει ξανά την ευκαιρία να αναδείξει την αξία του. Παρόλα αυτά, υποστήριξε ότι δεν θα κερδίσει το βραβείο την ερχόμενη σεζόν, χρίζοντας φαβορί τον Κέβιν Ντουράντ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρόουζ ανέφερε τα εξής: «Θα σου πω ποιος πρέπει να κερδίσει το βραβείο του MVP, αλλά δεν θα το κερδίσει. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έπρεπε να το κερδίζει κάθε χρόνο. Ζούμε στην εποχή του Greek Freak. Ο Γιάννης έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει, ήμουν σε ένα παιχνίδι και είδα την αλλαγή. Ξέρει πως να πετυχαίνει 30 πόντους, 15 ριμπάουντ. Είναι σαν να λέει, δεν μπορείτε να με σταματήσετε. Πιστεύω ότι μπορεί ο Κέβιν Ντουράντ να είναι ο MVP».

“Giannis should win MVP every year.”@JalenRose says the Greek Freak era is NOW!



