Μυστήριο επικρατεί με την άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι, προκειμένου να γίνει… κάτοικος Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναμονή και… μυστήριο για έναν πολυαναμενόμενο “γάμο” μεταξύ του Λιονέλ Μέσι και της Παρί Σεν Ζερμέν. Η άφιξη του Αργεντινού είναι κάτι που αναμένουν οι φίλοι της γαλλικής ομάδας, αλλά και οι διοικούντες της.

Οι πληροφορίες όμως που προκύπτουν για το συγκεκριμένο θέμα, είναι αντικρουόμενες. Σύμφωνα, με την ‘”Equipe”, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ακόμη στη Βαρκελώνη και δεν αναμένεται τη Δευτέρα στο Παρίσι.

«Ενώ οι φήμες για την άφιξη του Μέσι στο Παρίσι συνεχίζονται, δεν υπάρχουν νεότερα. Ο Αργεντινός ήταν ακόμη στη Βαρκελώνη το πρωί. Γνωρίζει ότι η Παρί τον περιμένει, αλλά δεν θέλει να βιαστεί για να τακτοποιήσει το μέλλον του, μετά τις τελευταίες έντονες ημέρες», αναφέρει ο ανταποκριτής του γαλλικού Μέσου, Φλοράν Τορσού, συμπληρώνοντας ότι ο 34χρονος δεν αναμένεται στη Γαλλία τη Δευτέρα.

Την ίδια όμως στιγμή, ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σιρά γράφει πως… προσγειώθηκε ήδη στη γαλλική πρωτεύουσα και μέσα στις επόμενες ώρες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

Lionel #Messi landed in Paris. In the next hours he will have medicals with #PSG. #transfers