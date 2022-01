Ο Παναθηναϊκός έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του στην Τουρκία, αφού ένα τρίποντο του Μοερμάν στη λήξη της αναμέτρησης, τον έριξε στο… καναβάτσο και χάρισε τη νίκη στην Αναντολού Εφές.

Οι “πράσινοι” θα μπορούσαν να αποφύγουν το… buzzer beater, αλλά ο Οκάρο Γουάιτ έχασε μία βολή στην τελευταία επίθεση της ομάδας του και έδωσε την ευκαιρία για ένα τρίποντο νίκης στου Τούρκους.

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη είχε μάλιστα κακή αντίδραση στην τελευταία άμυνα, αφού επέτρεψε στον Μοερμάν να εκτελέσει αμαρκάριστος και να πετύχει έτσι το καλάθι που έκρινε το αγώνα.

