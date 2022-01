Παρά τη σημαντική απουσία του Γιώργου Παπαγιάννη, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στην Τουρκία, αλλά μετά από ένα παιχνίδι με φινάλε “θρίλερ” η Αναντολού Εφές πήρε τη νίκη με 82-81, για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι “πράσινοι” βρήκαν λύσεις στο ριμπάουντ με Σαντ Ρος και Οκάρο Γουάιτ, ενώ ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκανε “όργια” στην επίθεση, με αποτέλεσμα να έχουν το προβάδισμα μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ένα μεγάλο τρίποντο του Μοερμάν όμως στη λήξη του αγώνα, έφερε μια… τσάμπα ήττα για το Τριφύλλι.

Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το παιχνίδι άστοχες και το σκορ στα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν πολύ χαμηλό, με την Εφές να έχει το προβάδισμα με 7-4 στο πεντάλεπτο. Η τουρκική ομάδα βρήκε όμως κάποια σουτ από τον Λάρκιν, που άρχισε με 3/3 τρίποντα και “έκλεισε” το πρώτο δεκάλεπτο με 17-12, καθώς οι “πράσινοι” δεν έβρισκαν λύσεις επιθετικά, παρά τις καλές τους άμυνες.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Η είσοδος των Νέντοβιτς και Μέικον έφερε έναν “καταιγισμό” τριπόντων από την πλευρά του Τριφυλλιού, με τους παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη να βρίσκουν ρυθμό από ελεύθερα σουτ και να φθάνουν τα 6/12 τρίποντα, παίρνοντας το προβάδισμα με 36-33. Ο Παναθηναϊκός βρήκε μάλιστα λύσεις ακόμη και από τον Καββαδά, με αποτέλεσμα να πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια, αφού το σκορ του ημιχρόνου ήταν 42-39 υπέρ του.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μπήκε νευρικά στο ματς και με συνεχόμενα λάθη από τους παίκτες του, έδωσε κατευθείαν το προβάδισμα στους Τούρκους. Ο Πρίφτης έκανε μάλιστα αλλαγή τον Πέρι μετά από ένα κλέψιμο που του έκαναν, ενώ ήταν λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ. Η Εφές άρχισε έτσι να “ζεσταίνεται” όμως στην επίθεση και βρήκε λύσεις από αρκετούς παίκτες, με τους “πράσινους” να απαντάνε με τον ίδιο τρόπο. Παρά τα χαμένα ριμπάουντ και κάποιες κακές άμυνες, οι φιλοξενούμενοι έμειναν κοντά στο σκορ, με την περίοδο να ολοκληρώνεται με 65-62 υπέρ των γηπεδούχων.

Okaro White making that ball HIS!



Raise the roof celebration too 😎#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gNVn0yKgHd — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 21, 2022

Όλα κρίθηκαν έτσι στην τελευταία περίοδο, όπου ο Παναθηναϊκός είδε τον Οκάρο Γουάιτ να δίνει βοήθειες σε Νέντοβιτς και Παπαπέτρου, αλλά και τον Καββαδά να καλύπτει ως ένα σημείο το κενό του Παπαγιάννη, “πιέζοντας” τον Ντάνστον στην επίθεση. Οι “πράσινοι” βρέθηκαν έτσι να προηγούνται στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά ο Οκάρο Γουάιτ έχασε μία βολή στην τελευταία επίθεση και ο Μοερμάν με τρίποντο “τιμώρησε” το Τριφύλλι, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με 82-81.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε έτσι τη 15 ήττα του σε 19 αγώνες στη Euroleague, την ώρα που η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης πλησίασε τα play off με ρεκόρ 10-10 στη φετινή διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 39-42, 65-62, 82-81

Τα στατιστικά των παικτών

Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 11 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπομπουά 4, Σίνγκλετον (0/3 δίποντα), Μπράιαντ 4, Μόερμαν 15 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλάις 4, Μίτσιτς 20 (8/12 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Άντερσον, Ντάνστον 14 (6/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Σιμόν 10 (1/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Παναθηναϊκός (Πρίφτης): Πέρι 3 (1), Μέικον 17 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μποχωρίδης 2, Καββαδάς 8 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Παπαπέτρου 7 (2/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 λάθη), Κασελάκης, Γουάιτ 15 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Νέντοβιτς 20 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Έβανς 4 (2/5 δίποντα, 10 ριμπάουντ) Σαντ Ρος 5 (1/6 σουτ, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).