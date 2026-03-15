«Άναψαν τα αίματα» με Μπαρτζώκα και φίλους του Πανιωνίου: «Κάθε φορά μας βρίζουν εδώ, κάποιοι δεν σέβονται τίποτα»

Έστω και δύσκολα, ο Ολυμπιακός έκανε το 20/20 στη GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε με 79-71 από την έδρα του Πανιωνίου και συνέχισε την αήττητη πορείας της στην Α1 μπάσκετ ανδρών, παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε χωρίς τους Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.

Ο αγώνας στη Γλυφάδα είχε στιγμές μεγάλης έντασης. Ο Εβάν Φουρνιέ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ, μετά από επεισόδιο που είχε με οπαδό, ενώ μετά το φινάλε του ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε μία στιγμή έντασης. Μία μερίδα φιλάθλων απευθύνθηκε στον προπονητή των Πειραιωτών, εκείνος γύρισε προς το μέρος του και στη συνέχεια άρχισαν τα υβριστικά συνθήματα κατά του Έλληνα κόουτς.

Ο Παναγιώτης Τριαντόπουλος από την πλευρά του Πανιωνίου αλλά και άνθρωποι του Ολυμπιακού προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τον τεχνικό των Πειραιωτών.

Με εμφανή τον εκνευρισμό στο πρόσωπό του, ο Έλληνας κόουτς πήγε και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ. Ο τεχνικός των Πειραιωτών σχολίασε τόσο το επεισόδιο με τον Εβάν Φουρνιέ, όσο και την ένταση που είχε ο ίδιος με τον κόσμο.

“Ερχόμαστε και μας βρίζουν μεγάλοι άνθρωποι γυναίκες. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Κάποιον πρέπει να απασχολήσει. Ακόμη και στα court seats είναι άνθrωποι που δεν σέβονται τίποτα. Όταν ήμουν εγώ στον Πανιωνίου την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την άλλη χρονιά βγήκαμε τρίτοι. Όταν έφυγα χάρισα μισθούς. Αυτή είναι ανταπόδοση”, σημείωσε σχετικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Μία μερίδα φιλάθλων του Πανιώνιου δεν αποχώρησαν από το γήπεδο, με τους ίδιους να λένε υβριστικά και χυδαία συνθήματα κατά του Έλληνα τεχνικού, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.