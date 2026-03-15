Απίστευτο επεισόδιο του Φουρνιέ με οπαδό στις court seats, αποβλήθηκε ο Γάλλος από το Πανιώνιος – Ολυμπιακός

Από την αναμέτρηση αποχώρησε και ο φίλαθλος του Πανιωνίου
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Τρομερό σκηνικό έντασης υπήρξε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο, στη Γλυφάδα για την GBL. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος τα έβαλε με οπαδό των κυανέρυθρων.

Συγκεκριμένα, 6:22 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με το σκορ στο 21-28 υπέρ του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ κινήθηκε σε έξαλλη κατάσταση και απειλητικά προς τις court seats, δείχνοντας έναν φίλαθλο του Πανιωνίου.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Φουρνιέ να βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων και να έρχεται πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο οπαδό, πριν τρέξει να τον συγκρατήσει ο Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια να τον απομακρύνει από το σημείο ο Κώστας Παπανικολάου. Ο Γάλλος, πάντως, δεν έφυγε άμεσα από το σημείο, προσπαθώντας να φτάσει κοντά στις court seats.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαιτητές τιμώρησαν τον Φουρνιέ με ντισκαλιφιέ, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση, ενώ ο φίλαθλος που ενεπλάκη στο επεισόδιο απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Όπως ακούστηκε από τη μετάδοση της ΕΡΤ, ο Φουρνιέ είχε ανοίξει διάλογο με τη συγκεκριμένη πλευρά των court seats, λίγο πριν το επεισόδιο. Η ένταση ξέσπασε, μετά από ένα μακρινό του τρίποντο.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
73
53
33
30
28
