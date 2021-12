Οι αναβολές αγώνων συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στην Premier League, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού στο Νησί.

Έπειτα από σχετικό αίτημα της Νιούκαστλ, η αναμέτρηση με την Έβερτον, που ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Δεκεμβρίου (21:30), δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η ομάδα του Έντι Χάου ταλαιπωρείται από τον κορονοϊό, με τις απουσίες να αυξάνονται μετά το παιχνίδι της Δευτέρας (27/12) κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού σημειώθηκαν νέοι τραυματισμοί.

Αναμένεται πλέον να οριστεί νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα Έβερτον – Νιούκαστλ.

