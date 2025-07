Η πρώτη φωτογραφία του Γιόνας Βαλανσιούνας στην Αθήνα – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά την άφιξή του

Ο Γιόνας Βαλανσιούνας λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης (4/7/25) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με πτήση από την Φρανκφούρτη, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι πολύ αυστηρά.

Αυτό διότι ο Παναθηναϊκός θέλει τα πάντα να γίνουν υπό άκρα διακριτικότητα, προκειμένου ο Βαλανατσιούνας να ανακοινωθεί αφότου αποδεσμευτεί από τους Ντένβερ Νάγκετς με τους οποίους έχει συμβόλαιο. Ο 33χρονος σταρ εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα υπογράψει ένα συμβόλαιο για τρία χρόνια το οποίο θα έχει αξία 12 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι οι «πράσινοι» ήθελαν η άφιξη του Βαλανσιούνας να πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήδη κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες του Λιθουανού στη χώρα μας, καθώς εργαζόμενοι του αεροδρομίου δεν δίστασαν να καταγράψουν τις πρώτες στιγμές του Λιθουανού στην Αθήνα.

Jonas Valančiūnas arrived in Greece to meet with Panathinaikos BC who offered him a 3-year €12M deal. pic.twitter.com/clfEBcn468