Λίγες ημέρες μετά την υποδειγματική τους εικόνα στο ματς της Μαρσέιγ με την ΑΕΚ, οι φίλοι της γαλλικής ομάδας έδειξαν το… τραγικό τους πρόσωπο, στο ντέρμπι με την Λιόν, φέρνοντας την αναβολή του, λόγω της επίθεσης που έκαναν στο πούλμαν των φιλοξενούμενων και του τραυματισμού του προπονητή, Φάμπιο Γκρόσο.

Την αναβολή της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Λιόν για τη 10η αγωνιστική στη Ligue 1, αποφάσισε ο διαιτητής του αγώνα, μετά από όλα τα… τραγικά που έγιναν στο πούλμαν των φιλοξενούμενων. Η αποστολή των “λιονέ” δέχθηκε επίθεση, ενώ κατευθυνόταν με πούλμαν προς το “Βελοντρόμ”!

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο προπονητής της Λιόν, Φάμπιο Γκρόσο τραυματίστηκε από πέτρα εμφανίστηκε σε φωτογραφίες αιμόφυρτος, από τραύμα πάνω από το φρύδι.

Το μπροστινό τζάμι του πούλμαν καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μία πλευρά του οχήματος είναι γεμάτη σημάδια από πέτρες και άλλα αντικείμενα που εκτόξευσαν οι φανατικοί οπαδοί της Μαρσέιγ.

Ακολούθησε σύσκεψη των αρμόδιων φορέων και -όπως μετέδωσε η Equipe- στο “Βελοντρόμ” υπήρξε επίσημη ενημέρωση ότι το ματς αναβάλλεται. Λίγα λεπτά μετά, ο διαιτητής της αναμέτρησης Φρανσουά Λετεσιέ επιβεβαίωσε την εξέλιξη λέγοντας:

«Αφότου διαπιστώθηκε τραυματισμός μελών της Λιόν, λάβαμε υπόψη την βούληση του συλλόγου να μην ξεκινήσει το ματς και το ισχύον πρωτόκολλο. Έτσι, πάρθηκε η απόφαση να μην διεξαχθεί το παιχνίδι. Θα συνταχθούν οι απαραίτητες αναφορές και στη συνέχεια το λόγο θα έχουν τα αρμόδια όργανα».

Shameful scenes as the Lyon team bus was attacked prior to tonight’s match against Marseille.



L’Equipe reports head coach Fabio Grosso suffered a facial injury.pic.twitter.com/ByYrJN1YNa