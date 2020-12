Αναβλήθηκε το Ουντινέζε – Αταλάντα! “Πλημμύρισε” το γήπεδο (video)

Η «Dalcia Arena» έγινε… λίμνη από την έντονη βροχόπτωση και το Ουντινέζε – Αταλάντα για τη Serie A αναβλήθηκε.

Οι τραγικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Ούντινε, δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του Ουντινέζε – Αταλάντα για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Η δυνατή βροχόπτωση μετέτρεψε σε «λίμνη» τον αγωνιστικό χώρο και ανάγκασε τον διαιτητή να μεταθέσει την έναρξη (προγραμματισμένη «σέντρα» στις 16:00 ώρα Ελλάδας) για να δώσει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της Dalcia Arena να απομακρύνουν τα νερά.

Η νέα δοκιμή όμως που έκαναν οι διαιτητές απλά επιβεβαίωσε το γεγονός πως δεν μπορούσε να παιχτεί μπάλα. Πλέον, αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία από την ιταλική Λίγκα.

❗️ Ufficiale: #UdineseAtalanta rinviata a data da destinarsi.

🌧️ It's official: the match has been postponed to a later date.#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/tVr5wDNEAX