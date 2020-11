Αντετοκούνμπο: Αποκαλύφθηκε η “city” φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να απασχολεί τα μετεγγραφικά σενάρια του NBA, αλλά παρά την έντονη φημολογία, το πιο πιθανό σενάριο τον θέλει να φορά τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και τη νέα σεζόν.

Μία από αυτές μάλιστα, θα είναι τελείως διαφορετική, αφού οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να παρουσιάσουν μία απόλυτα πρωτότυπη νέα εμφάνιση, η οποία και ακολουθεί όλες τις τάσεις της ομάδας, με έντονα χρώματα.

Η νέα “city” φανέλα των “ελαφιών” διέρρευσε όμως ήδη στα social media κι έχει προκαλέσει ήδη πολλά σχόλια, καθώς οι επιρροές της φαίνεται ότι βρίσκονται στο… Miami Vice.

FIRST LOOK: An exclusive for KXCN, The Milwaukee Bucks ‘City’ Edition jerseys for the 2020-2021 have leaked. A Milwaukee Vice theme it appears. pic.twitter.com/CNi3jMnRNC