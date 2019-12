Αντετοκούνμπο: Επέστρεψε… φορτσάτος ο “Greek Freak”! video

Σε ρυθμούς MVP συνεχίζει να κινείται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος εμφανίστηκε… φορτσάτος κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, μετά από δύο αγώνες που δεν αγωνίστηκε για να… συντηρήσει τα γόνατά του.

Μπροστά στη μεγάλη ελληνική παροικία της πόλης, ο Greek Freak ήταν ξανά απολαυστικός και τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους (6/6 βολές, 7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ προσέφερε και πλούσιο θέαμα με εντυπωσιακά καρφώματα.

The best of The Greek Freak:

23 PTS | 10 REB | 6 AST | 27 MIN. pic.twitter.com/GwnrOe02OO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2019